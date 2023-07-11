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В Латвии процветает купля-продажа недвижимости без кредита
Фото: Shutterstock
Inese Helmane
, speciāli TVNET
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Дети выросли, и много лет арендуемая Лигой квартира стала слишком большой и дорогой. Была мысль купить небольшую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в одном из микрорайонов столицы. Женщина накопила на первый взнос, а всю остальную суму планировала взять в кредит в банке. Небольшая двухкомнатная квартира на улице Зилупес ее устроила - второй этаж, светлая и солнечная, состояние помещений и цена - 31 000 евро - хорошие. Когда заем уже был обговорен в кредитном учреждении и собирался прийти оценщик, владелец попросил один день подождать - мол, придут два потенциальных покупателя, и если они заплатят сразу, у них будет преимущество. Так Лига квартиру не купила, так сказать, "осталась с носом".

Образовавшуюся ситуацию он описывает при помощи такого случая: знакомый, который живет в Саласпилсе, больше не может позволить себе кредит за дом. Euribor вырос с минус 0,5% до 4%, и ему нужно продать квартиру, чтобы покрыть часть основной суммы и продолжать вносить платежи по кредиту, пока Euribor не успокоится. Когда это может произойти? Возможно, в будущем году, когда Euribor, по подсчетам банковских экспертов, упадет до 2%.

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