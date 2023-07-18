"Защищала от всего... От марихуаны не защитила". Травка - старт одиноких детей в наркотический ад

Марихуана, которую когда-то считали легким наркотиком, уже не является такой, какой была 10 лет назад. С ростом спроса на "расслабляющий дымок" и "быструю эйфорию" на рынок наркотиков попадает марихуана с опасными примесями, наличие которых не всегда можно установить даже в лабораториях. Пока часть родителей считает, что покурить травку просто стильно, для подростков джойнт широко открывает двери в мир наркотиков.
В то время как на платформе ManaBalss.lv продолжают собирать подписи за легализацию марихуаны в Латвии, одна мать пишет в соцсетях: "Я потеряла дочь, которую защищала от огня, от электричества, от машин, от... А от марихуаны не защитила. Сказала, что плохо, и она курила втихаря. После этого пятилетняя борьба с душевными проблемами, пока она не сдалась, а мы не защитили...".