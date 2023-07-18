"Защищала от всего... От марихуаны не защитила". Травка - старт одиноких детей в наркотический ад

В то время как на платформе ManaBalss.lv продолжают собирать подписи за легализацию марихуаны в Латвии, одна мать пишет в соцсетях: "Я потеряла дочь, которую защищала от огня, от электричества, от машин, от... А от марихуаны не защитила. Сказала, что плохо, и она курила втихаря. После этого пятилетняя борьба с душевными проблемами, пока она не сдалась, а мы не защитили...".