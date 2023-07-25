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"Группа смерти"?
Баскетболисты сборной Латвии Фото: FIBA.com
Raimonds Ozoliņš
, TVNET Sports žurnālists
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Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс после распределения групп чемпионата мира в социальных сетях призвал не комментировать, что нам не повезло с жеребьёвкой из-за сильных соперников. Подписываюсь под каждым словом - очень правильное отношение! Я считаю, что бояться должны соперники, а не наши, для которых это будет дебют на таком уровне. Однако в глубинах интернета идёт спор: какую группу можно назвать "группой смерти" на ЧМ-2023?

Чемпионат мира с участием 32 национальных сборных пройдёт с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведёт матчи группового турнира в Джакарте, столице Индонезии. Нашим предстоит сразиться со сборными Ливана (25 августа), Франции (27 августа) и Канады (29 августа). Только две из четырёх команд попадут во второй этап, или в топ-16.

"Я не хочу слышать и видеть ни одного комментария о том, что нам опять не повезло, сложная группа и т.д.! Мы на чемпионате мира и там слабых команд нет. И, чтобы что-то завоевать, нужно побеждать сильные команды. Хорошо подготовимся, поедем и будем бороться! За большую Латвию!". Вот что написал Дайрис Бертанс после жеребьёвки.

Допускаю, что речь капитана сборной Латвии после жеребьёвки была бы немного другой, если бы...

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