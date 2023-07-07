Увязли в секте и переехали из Эстонии в Россию? Что случилось с известной семьей блогеров из Таллинна

Семейная пара Анна и Антон Овсянкины, два YouTube-канала которых в общей сложности насчитывают миллион подписчиков, по предварительным данным, весной этого года продали свою квартиру в Таллинне и уехали в РФ. Но что могло сподвигнуть успешную пару блогеров покинуть Эстонию и сейчас, в разгар войны, поехать в Россию? Об этом пишет Rus.Postimees.
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12 лет назад, в 2011 году, уроженка Кохтла-Ярве Анна Овсянкина (в девичестве Новожилова) начала вести на YouTube свой видеоблог о косметике, макияже и моде. Известность среди русскоязычной публики в различных странах она приобрела под псевдонимом Estonianna. На данный момент на ее канал подписано более 700 000 подписчиков.