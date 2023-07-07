Увязли в секте и переехали из Эстонии в Россию? Что случилось с известной семьей блогеров из Таллинна

Проживавшие в Таллинне Анна и Антон много лет снимали семейные блоги, в которых делились событиями из своей жизни.

Семейная пара Анна и Антон Овсянкины, два YouTube-канала которых в общей сложности насчитывают миллион подписчиков, по предварительным данным, весной этого года продали свою квартиру в Таллинне и уехали в РФ. Но что могло сподвигнуть успешную пару блогеров покинуть Эстонию и сейчас, в разгар войны, поехать в Россию? Об этом пишет Rus.Postimees.