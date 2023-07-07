Пт, 7.07.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Увязли в секте и переехали из Эстонии в Россию? Что случилось с известной семьей блогеров из Таллинна

София Солдатенко rus.postimees.ee
,
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Проживавшие в Таллинне Анна и Антон много лет снимали семейные блоги, в которых делились событиями из своей жизни.
Проживавшие в Таллинне Анна и Антон много лет снимали семейные блоги, в которых делились событиями из своей жизни. Фото: Скриншот/YouTube:ANTONplusANNA

Семейная пара Анна и Антон Овсянкины, два YouTube-канала которых в общей сложности насчитывают миллион подписчиков, по предварительным данным, весной этого года продали свою квартиру в Таллинне и уехали в РФ. Но что могло сподвигнуть успешную пару блогеров покинуть Эстонию и сейчас, в разгар войны, поехать в Россию? Об этом пишет Rus.Postimees.

12 лет назад, в 2011 году, уроженка Кохтла-Ярве Анна Овсянкина (в девичестве Новожилова) начала вести на YouTube свой видеоблог о косметике, макияже и моде. Известность среди русскоязычной публики в различных странах она приобрела под псевдонимом Estonianna. На данный момент на ее канал подписано более 700 000 подписчиков. 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх