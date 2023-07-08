"Я ничего не слышал о Латвии!": Интервью с суперзвездой рэпа Lil Pump перед концертом в Риге

После своего быстрого успеха Lil Pump в настоящее время сосредоточен на своем здоровье. "Я должен позаботиться о себе. Если бы у меня были все деньги мира, но я бы был в больнице, какого черта? Ты ничего не можешь сделать!" - заявил в недавнем интервью рэпер, полностью отказавшийся от наркотиков и превращающийся из упрямого подростка во взрослого мужчину с еще бо́льшими амбициями.