"Я ничего не слышал о Латвии!": Интервью с суперзвездой рэпа Lil Pump перед концертом в Риге

Американская рэп-звезда Lil Pump выступит в субботу, 8 июля, в квартале Андрейоста (AOK) в Риге. Его музыку прослушали более 4,3 миллиарда (!!!) раз на различных онлайн-площадках, а перед своим первым выступлением в Латвии рэпер дал эксклюзивное интервью онлайн-журналу TVNET GROUP Klik.
22-летний Lil Pump (настоящее имя - Газзи Фабио Гарсия) родился в Майами. К музыке он приобщился в подростковом возрасте, после того как в 9-м классе его исключили из школы за драку с другим учеником. Его треки Broke My Wrist, D Rose и Elementary быстро завоевали признание на сайтах онлайн-трансляций, а яркий, резкий протестный образ музыканта также привлек огромное внимание социальных сетей и молодежи.
Lil Pump достиг апогея своей славы в 2017 году после выхода песни Gucci Gang.
С тех пор он считается одним из самых популярных рэперов на SoundCloud.
"Саундклаудный" рэп, или мамбл-рэп (англ. mumble rap, от mumble - "бормотание") - микрожанр хип-хопа, возникший в начале 2010-х годов и характеризующийся неясным, похожим на бормотание вокалом и отклонениями от традиционной для жанра лиричности. Хотя этот ярлык широко критиковали как неточный и уничижительный, многие защищают его как новый шаг в эволюции жанра.
На данный момент Lil Pump выпустил три альбома и сотрудничал со многими хип-хоп-исполнителями - Lil Wayne, Offset, Smokepurpp, Gucci Mane, Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB и даже Kanye West. Их совместная песня I Love It была прослушана на Spotify более 648 миллионов раз.
После своего быстрого успеха Lil Pump в настоящее время сосредоточен на своем здоровье. "Я должен позаботиться о себе. Если бы у меня были все деньги мира, но я бы был в больнице, какого черта? Ты ничего не можешь сделать!" - заявил в недавнем интервью рэпер, полностью отказавшийся от наркотиков и превращающийся из упрямого подростка во взрослого мужчину с еще бо́льшими амбициями.
Чего ждать зрителям от выступления рэпера в Латвии и что стоит за названием Gucci Gang - читайте в интервью!
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