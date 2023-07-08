Беспрецедентный случай: эстонская церковь прекратила регистрацию браков

Архиепископ Урмас Вийлма объяснил Postimees, что решение было принято по практическим причинам. А именно, во время внесения поправок в Закон о семье неоднократно оставались без ответа вопросы церкви, что означает поправка к закону для духовенства, наделенного такими же правами, как и у ЗАГСа. Иными словами, церковь обеспокоена тем, что у духовенства может возникнуть религиозный конфликт при регистрации в качестве представителя государства гендерно-нейтрального брака.