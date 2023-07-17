Вместо чипсов капуста и морковка: как магазины могут повлиять на питание детей

Тучное поколение

Весной этого года латвийское Министерство здравоохранения анонсировало информационную кампанию "Фрукты, вода, овощи - супергерои твоего здоровья", дабы привить подрастающему поколению привычку питаться полезной и здоровой пищей.

И повод для этого веский. По статистике, число тучных и ожиревших детей шокирует. Так, среди 11-летних детей 30% мальчиков и 23% девочек имеют избыточный вес, в группе 7-летних эта проблема затрагивает более 20% детей, а в группе 9-летних - более 25%. И это неудивительно, учитывая весьма нездоровый рацион у многих школьников.

Как отметили специалисты Минздрава, ежедневно едят овощи и фрукты менее трети детей. При этом значительную часть дневного рациона детей составляют вредные для здоровья сладкие и соленые закуски, а также подслащенные напитки: 23% подростков заявили, что хотя бы раз в день едят сладкое, а 6,2% пьют подслащенные безалкогольные напитки.

Вполне закономерно, что из детей, привыкших питаться чем попало, вырастают взрослые, далекие от здорового образа жизни (ЗОЖ): среди них от лишнего веса, по данным Центра контроля и профилактики заболеваемости, страдают порядка 35%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии одна из самых высоких в Европе.

Этичный маркетинг

Однако разовые акции, призванные приучить детей есть цветную капусту и морковку вместо "вкусняшек" в красочной упаковке, глобально проблему не решают. Формирование здоровых пищевых привычек - это кропотливая работа на всех уровнях, которая длится годами и немалую роль тут играет торговля и маркетинг.

Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat показал, что 90% латвийских родителей, бабушек и дедушек когда-либо шли на поводу у своих детей и покупали им заветное лакомство или игрушку только потому, что на упаковке товара изображен мультяшный персонаж или супергерой, а ребенок настойчиво требует его купить. И действительно, ну какое сердце любящего родителя выдержит, когда малыш бьется в истерике и тянет руке к яркой вкусняшке? Ему не объяснишь, что состав вожделенного продукта явно не в ладах с принципами ЗОЖ.