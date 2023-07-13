Что будет с негражданином, если его лишат ВНЖ? Как часто такое случается? Опыт Эстонии

Что будет с жителем Эстонии без гражданства, если полиция аннулирует его вид на жительство? Могут ли его выдворить и если да, то куда? Rus.Postimees направил эти и другие вопросы в полицию и Министерство внутренних дел Эстонии в свете случаев аннулирования ВНЖ у обладателей так называемых серых паспортов.
Лицо с неопределенным гражданством считается в Эстонии иностранцем. Законодательство гласит, что если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности, это является основанием для аннулирования его вида на жительство.
"При принятии такого решения необходимо учитывать различные обстоятельства, касающиеся иностранца, такие как его возраст, продолжительность проживания в Эстонии, перспективы высылки и так далее", - объяснил вице-канцлер МВД Эстонии по внутренней безопасности Вейко Коммусаар.