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Что будет с негражданином, если его лишат ВНЖ? Как часто такое случается? Опыт Эстонии

rus.postimees.ee
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Серый паспорт.
Серый паспорт. Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Что будет с жителем Эстонии без гражданства, если полиция аннулирует его вид на жительство? Могут ли его выдворить и если да, то куда? Rus.Postimees направил эти и другие вопросы в полицию и Министерство внутренних дел Эстонии в свете случаев аннулирования ВНЖ у обладателей так называемых серых паспортов.

Лицо с неопределенным гражданством считается в Эстонии иностранцем. Законодательство гласит, что если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности, это является основанием для аннулирования его вида на жительство.

Вейко Коммусаар.
Вейко Коммусаар. Фото: Kermo Benrot

"При принятии такого решения необходимо учитывать различные обстоятельства, касающиеся иностранца, такие как его возраст, продолжительность проживания в Эстонии, перспективы высылки и так далее", - объяснил вице-канцлер МВД Эстонии по внутренней безопасности Вейко Коммусаар.

По его словам, долгосрочные резиденты пользуются большей защитой от высылки, чем иностранцы, находящиеся в Эстонии по визе или временному виду на жительство. "Для лишения долгосрочного вида на жительство требуется установление серьезной угрозы общественному порядку, а для высылки лица требуется установление реальной и достаточно серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности", - сообщил вице-канцлер Эстонии.

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