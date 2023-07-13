Что будет с негражданином, если его лишат ВНЖ? Как часто такое случается? Опыт Эстонии

Что будет с жителем Эстонии без гражданства, если полиция аннулирует его вид на жительство? Могут ли его выдворить и если да, то куда? Rus.Postimees направил эти и другие вопросы в полицию и Министерство внутренних дел Эстонии в свете случаев аннулирования ВНЖ у обладателей так называемых серых паспортов.