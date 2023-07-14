Каким был первый и единственный месяц жизни девочки, погибшей в Тукумсе?

Это обычный панельный дом в Яунтукумсе, где 3 июля умерла месячная девочка. Тут и там на балконах цветочные горшки с роскошными летними цветами ярких расцветок. Детская площадка перед домом тоже красочная и веселая. На площадке дети играют под присмотром своих матерей, и сцена может показаться почти идиллической. Но это не так.