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"Посмотреть бы этим людям в глаза": в Эстонии дети забыли мать в морге

Катрин Луст Кетлин Крузе
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Крематорий в Вильянди.
Крематорий в Вильянди. Фото: Marko Saarm

"По-человечески трудно понять, как можно так поступать со своей матерью!" - удивляется социальный работник волости Пыхья-Сакала в Эстонии, рассказывая об инциденте, который произошел накануне Иванова дня. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.

"Тело мы привезли из дома по уходу, а поскольку в течение трех дней никто интереса не проявил, мы сами начали искать родственников", - рассказывает редакции Kuuuurija сотрудница связанного с этим случаем похоронного бюро KA&M Айле. Однако, по ее словам, удивительно, что родственники покойницы потом потребовали пособие на похороны, хотя расходы покрыла волость.

За несколько дней до Иванова дня в доме по уходу недалеко от Тарту умерла пожилая женщина. Работники дома по уходу вызвали на место сотрудников похоронного бюро KA&M, которые доставили тело в морг.

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