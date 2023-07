Поющая королева красоты Анастасия, которой гордится Ольга Пирагс

Латвия может мной гордиться

Самый первый конкурс у Анастасии был в 13 лет, а теперь за ее спиной участие и победы во многочисленных международных смотрах красоты. "Второе место на конкурсе Miss New World; получила титул The Best Model 2018 на конкурсе Supertalent; вошла в топ-6 из 60 стран на конкурсе Miss World University 2019; заняла 3-е место на Miss Summer 2017, в прошлом году заняла 3-е место на конкурсе Miss Lady Universe 2022 и второе место по Латвии на конкурсе Miss Universe Latvia. В этом году получила второе место на Miss Uniworld 2023", - перечисляет она.