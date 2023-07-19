Поющая королева красоты Анастасия, которой гордится Ольга Пирагс

Анастасия идет по коридору в направлении нашей редакции уверенной профессиональной походкой модели. Для интервью она выбрала скромное синее платье, на ногах белые туфли с бантиками, а длинные огненно-рыжие волосы украшает корона. Блестящие большие камни в короне переливаются на солнце, дополняя приветливую белоснежную улыбку девушки.

Тихую рабочую атмосферу офиса TVNET Grupa разбавляет звонкий и энергичный голос Анастасии, которой любопытно посмотреть на повседневную жизнь редакции. За какие-то считаные минуты, пока девушка проходит мимо столов, в помещение словно попадает поток свежего ветра, оставляя за рыжеволосой красавицей шлейф парфюма.