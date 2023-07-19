Поющая королева красоты Анастасия, которой гордится Ольга Пирагс

Латвия по праву может гордиться красотой своих девушек! В июне 2023 года в столице Малайзии, в городе Куала-Лумпур, завершился престижный международный конкурс красоты Miss Uniworld 2023, где нашу страну представляла Анастасия Алексеевская.
Анастасия идет по коридору в направлении нашей редакции уверенной профессиональной походкой модели. Для интервью она выбрала скромное синее платье, на ногах белые туфли с бантиками, а длинные огненно-рыжие волосы украшает корона. Блестящие большие камни в короне переливаются на солнце, дополняя приветливую белоснежную улыбку девушки.
Тихую рабочую атмосферу офиса TVNET Grupa разбавляет звонкий и энергичный голос Анастасии, которой любопытно посмотреть на повседневную жизнь редакции. За какие-то считаные минуты, пока девушка проходит мимо столов, в помещение словно попадает поток свежего ветра, оставляя за рыжеволосой красавицей шлейф парфюма.
Анастасия Алексеевская - успешная модель и королева красоты из Латвии, которая в свои 28 успела побывать в Италии, Франции, Китае, Корее, Турции, Вьетнаме, Таиланде и многих других странах.
Латвия может мной гордиться
Самый первый конкурс у Анастасии был в 13 лет, а теперь за ее спиной участие и победы во многочисленных международных смотрах красоты. "Второе место на конкурсе Miss New World; получила титул The Best Model 2018 на конкурсе Supertalent; вошла в топ-6 из 60 стран на конкурсе Miss World University 2019; заняла 3-е место на Miss Summer 2017, в прошлом году заняла 3-е место на конкурсе Miss Lady Universe 2022 и второе место по Латвии на конкурсе Miss Universe Latvia. В этом году получила второе место на Miss Uniworld 2023", - перечисляет она.
"Я горжусь своей страной. Я горжусь тем, как представляю нашу любимую страну. Мне хочется доказать миру, что мы хоть и маленькая страна, но с очень большим сердцем".
Вообще за последние три года жизнь Анастасии претерпела изменения. Пандемия внесла свои коррективы в модельный бизнес. Показы и рекламные контракты встали на паузу, а потому пришлось задуматься о смене профессии. Тем более что девушка окончила учебу по специальности "бизнес-психология" в RISEBA. Ее активность и креативность сыграли ей на руку, и она устроилась видеоспециалистом. Теперь Анастасия ежедневно занимается различными видеопроектами, но не хочет на этом останавливаться. Она намерена заняться блогерством и развивать себя в этом направлении.