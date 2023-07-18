Интервью ⟩ Был ли Пригожин изнасилован в тюрьме? Сергей Канев о прошлом и будущем ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин лично убивал людей еще 20 лет назад, ЧВК "Вагнер" сохранится, несмотря на нашумевший мятеж, а цель броска наемников на Москву до абсурда проста - чтобы Путин вышел на связь со своим бывшим поваром. Rus.Postimees поговорил с тем, кто расследовал дела шефа вагнеровцев задолго до его героизации в РФ.