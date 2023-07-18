Интервью ⟩ Был ли Пригожин изнасилован в тюрьме? Сергей Канев о прошлом и будущем ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин лично убивал людей еще 20 лет назад, ЧВК "Вагнер" сохранится, несмотря на нашумевший мятеж, а цель броска наемников на Москву до абсурда проста - чтобы Путин вышел на связь со своим бывшим поваром. Rus.Postimees поговорил с тем, кто расследовал дела шефа вагнеровцев задолго до его героизации в РФ.
Журналист Сергей Канев, известный своими расследованиями о военных спецслужбах и криминальном мире РФ, в том числе расследованиями о структурах Евгения Пригожина, специально для Rus.Postimees проговорил все, что сейчас можно сказать о важных страницах прошлого Пригожина и возможных последствиях его "марша справедливости".