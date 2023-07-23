Учимся анальным удовольствиям: отбросим табу и наконец начнем делать это правильно!

"У секса две основные функции - продолжение рода и гедонизм, или получение удовольствия в самом широком смысле! Когда базовые потребности человека удовлетворены, оставшаяся энергия вдохновляет на поиск все новых путей, как сделать жизнь и ее интимную сторону более яркой и захватывающей. Гедонистическим удовольствием может стать не только, например, ношение эротического белья или чувственный массаж, но и сексуальные игры с попкой.

Задница есть у всех, и она является отличным источником удовольствия, если вы знаете, как безопасно и приятно добраться до фантастических ощущений! В ходе вечера будут развенчаны мифы не только об анальном сексе в классическом понимании, но и о роли зада в интимной игре в целом, а также даны рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы", - говорится в описании мастер-класса.

Мастер-класс посетили и пары, и несколько женщин индивидуально. Перед лекцией Наталья представляется, а затем просит в нескольких словах рассказать, зачем мы здесь и что мы хотим узнать. Женщины, пришедшие в одиночку, с радостью сообщают, что эта идея принадлежала их мужчинам - кто-то предусмотрительно подарил курсы на 8 марта, кто-то - на День святого Валентина.

"Спрос есть - предложения особо нет", - объясняет одна из дам, почему она здесь, а другая продолжает: "У нас есть предложение, но есть некоторые нюансы, которые меня до сих пор пугают". Пара средних лет тоже здесь "из-за подарочной карты", джентльмен охотно пошел вместе. А вот другая, более молодая пара представилась как люди, у которых уже есть "разнообразная сексуальная жизнь", но есть версия анального секса, которая интересует подробнее. Я так поняла, что речь была о "страпонах".