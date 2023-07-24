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На рынке жилья возвращается спрос. Какую недвижимость хотят покупатели и от какой не в восторге банки
Фото: Shutterstock/TVNET kolāža
Laura Ozoliņa rus.tvnet.lv
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Часто то, что мы можем себе позволить, очень сильно отличается от того, что мы хотим приобрести. Особенно если речь идет о недвижимости. Покупательская способность жителей Латвии "на бумаге" не самая высокая, однако иногда, проезжая мимо поселка с эксклюзивными частными домами, остается лишь догадываться, чем занимаются жильцы этих домов, чтобы можно было позволить себе приобрести такое жилье. Поэтому выясним, какой недвижимостью больше всего интересуются жители Латвии, к кредитованию какой собственности банки более осторожны и по какой причине банк может отказать в кредите на приобретение недвижимости.

Осенью прошлого года резкий рост инфляции и ставок Euribor привел к затишью на рынке недвижимости. Нечего скрывать, война в Украине вынудила многих потенциальных покупателей недвижимости задуматься, подходящее ли время для таких вложений или же все-таки лучше "жить моментом" и инвестировать свободные средства в другое. В том числе глава сферы ипотечного кредитования Swedbank в Латвии Нормунд Дуцис признает, что, принимая во внимание размеры инфляции и рост процентных ставок, примерно четверть клиентов выбирает в ближайшие месяцы еще подождать и понаблюдать за развитием экономики.

Давайте узнаем, какие объекты недвижимости больше всего интересуют жителей Латвии, какие объекты банки с осторожностью кредитуют (и почему) и каковы могут быть причины отказа в кредите при покупке недвижимости за пределами Риги.

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