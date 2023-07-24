На рынке жилья возвращается спрос. Какую недвижимость хотят покупатели и от какой не в восторге банки

Часто то, что мы можем себе позволить, очень сильно отличается от того, что мы хотим приобрести. Особенно если речь идет о недвижимости. Покупательская способность жителей Латвии "на бумаге" не самая высокая, однако иногда, проезжая мимо поселка с эксклюзивными частными домами, остается лишь догадываться, чем занимаются жильцы этих домов, чтобы можно было позволить себе приобрести такое жилье. Поэтому выясним, какой недвижимостью больше всего интересуются жители Латвии, к кредитованию какой собственности банки более осторожны и по какой причине банк может отказать в кредите на приобретение недвижимости.