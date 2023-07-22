Трещины в российском государстве

Менее чем за день боевики Пригожина продвинулись почти на тысячу километров вглубь российской территории, и они не смогли бы это сделать без помощи представителей армии и внутреннего круга Путина. Ходят слухи о возможной роли в этих событиях братьев-миллиардеров Юрия и Михаила Ковальчуков. Тесно связанные с Путиным, они, как сообщается, разделяют мнение Пригожина, что Россия проявляет недостаточно усилий в этой войне, а также в более широкой конфронтации с Западом.