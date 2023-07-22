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Трещины в российском государстве

Нина Хрущёва Project Syndicate
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

За 23 года правления Владимира Путина ни одно событие не демонстрировало настолько явно слабость его режима, как неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" 24 июня. Вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным бросили дерзкий вызов власти Кремля, и при этом сумели избежать наказания. ФСБ официально прекратила расследование этого мятежа. Впрочем, проблемы Путина едва ли ограничиваются ЧВК "Вагнер".

Менее чем за день боевики Пригожина продвинулись почти на тысячу километров вглубь российской территории, и они не смогли бы это сделать без помощи представителей армии и внутреннего круга Путина. Ходят слухи о возможной роли в этих событиях братьев-миллиардеров Юрия и Михаила Ковальчуков. Тесно связанные с Путиным, они, как сообщается, разделяют мнение Пригожина, что Россия проявляет недостаточно усилий в этой войне, а также в более широкой конфронтации с Западом.

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