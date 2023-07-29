Как мятеж Пригожина повлияет на отношения Китая с Россией

Да, разумеется, Китай утверждает, что неудачный путч ЧВК "Вагнер" не поставил под угрозу сотрудничество страны с Кремлем. Спустя всего несколько часов после остановки Пригожиным марша на Москву Коммунистическая партия Китая выступила с заявлением, в котором этот бунт был назван внутренним делом России. Внутри Китая новости о восстании Пригожина появлялись крайне редко, потому что цензоры зачищали социальные сети Китая от любых намеков на это унижение Путина. Государственные СМИ, как и положено, продолжали говорить о поддержке китайским режимом России; западную реакцию они называли чрезмерной, а позиции Путина - надежными.