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Завершился судебный процесс удочеренной Натальи Грейс и семьи Барнетт. Каков настоящий возраст девочки?
Наталья Грейс и семья Барнетт Фото: Ekrānuzņēmumi no "Youtube" video/Investigation Discovery
Apollo.lv Dace Otomere rus.tvnet.lv
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В 2019 году мир потрясла нашумевшая история о супружеской паре Барнеттов из штата Индиана, которые в 2013 году оставили восьмилетнюю девочку Наталью Грейс, усыновленную из Украины, одну на съемной квартире, в то время как они сами переехали в Канаду со своими детьми. Барнетты утверждали, что Наталья нагло солгала о своем реальном возрасте и подвергла опасности как родителей, так и их биологических детей. Последовали обвинения в безнадзорности ребенка, суд, широкий резонанс событий в СМИ и обществе. Также о Наталье и событиях вокруг нее был снят документальный сериал "Загадочная история Натальи Грейс". Спустя 10 лет правда вышла на свет, или просто возникли новые вопросы?

В 2010 году супруги Барнетт из Индианы думали, что усыновили шестилетнего сироту из Украины. Девушка страдала редким заболеванием костей, вызывающим карликовость. Однако Барнетты начали подозревать, что их новый член семьи на самом деле вовсе не ребенок.

Помимо заявления о том, что Наталья по физическим признакам старше дошкольницы, Майкл и Кристина Барнетт также обвинили ее в попытке причинить вред им и их биологическим детям.

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