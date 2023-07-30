Снял деньги, сел на поезд и пропал без вести: дело 14-летнего Эндрю по-прежнему активно

С ходом лет множество людей сообщало, что Госдена видели то там, тот тут, но информация не подтверждалась. Только в прошлом году были задержаны двое не названных по имени мужчин, которые могли быть связаны с исчезновением Госдена. Впрочем, их вина не доказана до сих пор. Расследование даже спустя такое время сейчас очень активно. Прошлой весной Эндрю исполнилось бы 30 лет, и уже настало время вернуть его домой, чтобы родители наконец могли успокоиться, так как они по-прежнему не теряют надежду найти сына.