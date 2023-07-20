Найди себя! ⟩ Почти 200 человек в белом наслаждаются шампанским и устрицами на L’elegante Pop-Up Picnic

Вдохновляющий ужин-пикник L'elegante Pop-Up Picnic, или элегантный Белый Pop-Up пикник, который проходит в Латвии уже девятый год, в этот раз состоялся на идеально ухоженном зеленом газоне гольф-клуба Ozo. Ежегодный летний пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встречи для многих его участников. Этот год не стал исключением, поэтому смотрите фото и ищите на них себя или своих друзей!