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Найди себя! ⟩ Почти 200 человек в белом наслаждаются шампанским и устрицами на L’elegante Pop-Up Picnic
Почти 200 человек в белом наслаждаются шампанским и устрицами на L’elegante Pop-Up Picnic Фото: Jānis Škapars/TVNET
Egoiste rus.tvnet.lv
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Вдохновляющий ужин-пикник L'elegante Pop-Up Picnic, или элегантный Белый Pop-Up пикник, который проходит в Латвии уже девятый год, в этот раз состоялся на идеально ухоженном зеленом газоне гольф-клуба Ozo. Ежегодный летний пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встречи для многих его участников. Этот год не стал исключением, поэтому смотрите фото и ищите на них себя или своих друзей!

В течение вечера гости мероприятия могли наслаждаться концертом живой музыки с участием Динары Рудане, а танцевальную программу представила диджей и ведущая Латвийского радио 5 Линда Самсонова.

Белый Pop-Up пикник в Латвии проходит с 2015 года с целью создать особенное мероприятие, которое побудило бы друзей и членов семьи на мгновение забыть о вечной спешке и совместно насладиться обычными вещами, которые радуют каждого - неспешными разговорами, совместным времяпрепровождением и ужином в необычном месте.

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