Ольга Камбала о шоу, браке и пластике: "Я не знала, что продам душу"

На фотографиях со светских мероприятий и на телеэкране Ольга Камбала кажется избалованной, высокомерной и непреступной, но в реальной жизни она достаточно фамильярна, неожиданно проста, эмоциональна, а порой наивна. В общении с ней не ощущается какого-то снобизма или заносчивости. Довольно быстро беседа переходит на "ты" и становится более искренней и эмоциональной...

"Я не знала, что продам душу", - произносит Ольга Камбала с неподдельными слезами на глазах. Ее голос дрожит, руки тянутся в сумку за салфетками. Но это было уже в финале беседы. Сначала блондинка с восторгом рассказывала о своей беззаботной жизни до момента, пока не пришлось повзрослеть...