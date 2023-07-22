Мучения и ругань: после присоединения британцев к эстонской дивизии уровень стресса зашкаливает

Британцы обещали то, чего у них еще не было, напомнил источник, близкий к принятию решений в сфере гособороны, о договоре, заключенном в конце прошлого года министрами обороны Ханно Певкуром и Беном Уоллесом, по которому Великобритания выделяет бригаду эстонской дивизии.

Причиной беспокойства являются не сомнения по поводу того, смогут ли британцы выполнить свои обязательства, а сроки. Британцы во главе с бригадным генералом Харрисом уже направили в Эстонию передовой штаб своей бригады, также здесь действует совещательная группа дивизии. Но на днях стороны договорились, что в полном составе британская бригада прибудет в Эстонию на учения только в 2025 году. Связанные со сроками вопросы стали причиной постоянной фрустрации.