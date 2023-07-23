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Полиция Тарту бессильна перед асоциалами, обустроившимися в бесхозных автомобилях

Вейки Ояперв rus.postimees.ee
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В заброшенных машинах, стоящих на тартуской улице Анне, обосновалось множество асоциалов.
В заброшенных машинах, стоящих на тартуской улице Анне, обосновалось множество асоциалов. Фото: Вейки Ояперв

В самом центре тартуского района Аннелинна, на парковке рядом с детским садом "Крылли", обосновались незваные гости. Брошенные ржаветь на стоянке автомобили стали местом проживания для людей, не имеющих жилья и не желающих следовать общим правилам приютов для бездомных. В ситуацию вмешивались и полиция, и социальные работники, но для приручения таких "свободных душ" эстонские законы дают не слишком много возможностей, пишет Rus.Postimees.

В конце улицы Анне, напротив гаражей, находится недоступная для обзора из окон многоквартирных домов автостоянка, на которой стоит около десятка подлежащих утилизации машин. Они превратились в своего рода навесы на колесах, обеспечивающие мягкую мебель и защиту от дождя, куда приходят ночевать все новые и новые незваные гости.

Владельцам пришедших в негодность автомобилей на такую колесную технику наплевать, но чиновники городской администрации не могут передвигать машины без разрешения владельца. У полицейских, посещавших это место, расположенное рядом с многоквартирным домом по адресу Анне, 70, руки оказываются коротки, и даже социальные работники пока что не могут заставить изменить образ жизни никого из обитателей этих машин.

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