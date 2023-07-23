Полиция Тарту бессильна перед асоциалами, обустроившимися в бесхозных автомобилях

В самом центре тартуского района Аннелинна, на парковке рядом с детским садом "Крылли", обосновались незваные гости. Брошенные ржаветь на стоянке автомобили стали местом проживания для людей, не имеющих жилья и не желающих следовать общим правилам приютов для бездомных. В ситуацию вмешивались и полиция, и социальные работники, но для приручения таких "свободных душ" эстонские законы дают не слишком много возможностей, пишет Rus.Postimees.