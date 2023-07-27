В начале июня Rus.Postimees не раз писал о том, что на всех пограничных пунктах пропуска из Эстонию в Россию образовались многочасовые пробки, что создает проходящим пропускные пункты людям массу бытовых неудобств. Как выяснилось, один из недовольных граждан обратился по этому поводу с запросом в ФСБ РФ., сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Чиновники РФ ответили жителю Эстонии о КПП "Нарва-Ивангород": туалетов нет, но вы держитесь!
О проблемах с выездом из Эстонии в Россию очевидцы стали сообщать еще в понедельник, 12 июня. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии Rus.Postimees подтвердили информацию о пробках, но уточнили, что неудобства спровоцированы действиями пограничного управления ФСБ РФ.