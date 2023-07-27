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Чиновники РФ ответили жителю Эстонии о КПП "Нарва-Ивангород": туалетов нет, но вы держитесь!

rus.postimees.ee
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Нарвская граница.
Нарвская граница. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В начале июня Rus.Postimees не раз писал о том, что на всех пограничных пунктах пропуска из Эстонию в Россию образовались многочасовые пробки, что создает проходящим пропускные пункты людям массу бытовых неудобств. Как выяснилось, один из недовольных граждан обратился по этому поводу с запросом в ФСБ РФ., сообщает Rus.Postimees.

О проблемах с выездом из Эстонии в Россию очевидцы стали сообщать еще в понедельник, 12 июня. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии Rus.Postimees подтвердили информацию о пробках, но уточнили, что неудобства спровоцированы действиями пограничного управления ФСБ РФ.

"Руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва подтвердил, что очереди есть. Руководитель погранпункта юго-восточной Эстонии Петер Маран также сообщил, что на погранпунктах Койдула и Лухамаа образовались большие очереди. С нашей стороны задержек нет, пограничники с российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает", - ответили нам в PPA.

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