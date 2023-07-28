Мощный потоп в Таллинне: ночью жители бросились спасать то, что еще можно спасти

В этом доме живут член Европарламента Свен Миксер и фехтовальщица Катарина Лехес. В телефонном разговоре они признались, что ничего не слышали о потопе. "На самом деле я сейчас за границей, поэтому не могу сказать, что именно там происходит", - сказала Лехис. Миксер добавил, что пребывает в Брюсселе, но машина стоит в гараже и, вероятно, вода тоже не обошла ее стороной.