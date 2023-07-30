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В Эстонии тело раздавленного самосвалом пенсионера бросили у обочины

Брита-Мария Алас rus.postimees.ee
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Фото: Kohtutoimik

Жизнь пенсионера волей случая трагически оборвалась: трое мужчин вывезли тело коллеги в лес. Группа мужчин поначалу смогла запутать следствие, а родственникам сказали, что погибший сам виноват в своей смерти, пишет Rus.Postimees.

У Владимира по прозвищу «Старый» не было детей, и он много лет не общался с братом. Жена и мать давно умерли, а мужчина также потерял работу в Viru Keemia Group из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Недавно ставший пенсионером Владимир проводил свои дни в двухкомнатной квартире в Кохтла-Ярве, на входе в которую гостей приветливо встречала надпись "ещё, сука, рыпнись". По воспоминаниям коллег, это был простой пьяница, каких встретишь в каждом селе и городе.

Поэтому неудивительно, что тело мужчины несколько дней ждало опознания в морге. В то же время это не было обычным случаем отказа печени у сильно пьяного человека, потому что погиб он от рук сослуживца.

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