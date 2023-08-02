"Я на четверть латышка": Мария Максакова о латвийских корнях, Юрмале и войне

"Я очень люблю Латвию. Вы же, наверное, знаете, что я на четверть латышка", - сказала в интервью RUS TVNET украинская оперная певица Мария Максакова, которая выступила на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 28 июля.
"Я очень люблю Латвию. Вы же, наверное, знаете, что я на четверть латышка и что мой папа не просто обожал Латвию. У него, когда Латвия получила независимость, появился просто зов крови. Он выучил, как вспомнил, латышский, говорил на нем на очень хорошем уровне", - вспоминает Мария Максакова.
Ее отец в свое время инвестировал в Латвии довольно много серьезных проектов. Он частично финансировал реставрационные работы в Национальной опере в Риге, где у Марии состоялся сольный концерт, чем она очень гордится.