Куда инвестировать для более зажиточной старости?

С 2018 года ежемесячно выплачивали около 80 евро, что для Анны достаточно большая сумма. В настоящее время общая сумма взносов достигла 5160 евро. К сожалению, в прошлом году план работал с большими минусами и Анна потеряла 400 евро. За 2022 год из взносов в 3-й пенсионный уровень Анна не получила и полный возврат подоходного налога с населения (ПНН) в размере 20%, так как подала также чеки на медицинские расходы и в целом не был заплачен достаточный ПНН. Теперь Анна решила сократить взносы до 50 евро в месяц и раздумывает над тем, чтобы можно было снять весь накопленный капитал, так как она уже достигла возраста 55 лет.