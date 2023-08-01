Куда инвестировать для более зажиточной старости?

Анна получала минимальную зарплату и еще зарабатывала на другом рабочем месте. Пять лет назад, когда ей было чуть больше 50 лет, она стала думать о том, что такой маленькой пенсии не хватит, что надо немножко накопить. Выбрала 3-й пенсионный уровень в одном из крупнейших коммерческих банков Латвии, которые активно рекламировали консервативный план для людей предпенсионного возраста, обещая, что риска будет не так много, как в случае динамических планов, где колебания выравниваются только в более длительный период.