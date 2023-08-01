Вт, 1.08.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов
Куда инвестировать для более зажиточной старости?
Инвестиции. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock
Inese Helmane rus.tvnet.lv
,
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Анна получала минимальную зарплату и еще зарабатывала на другом рабочем месте. Пять лет назад, когда ей было чуть больше 50 лет, она стала думать о том, что такой маленькой пенсии не хватит, что надо немножко накопить. Выбрала 3-й пенсионный уровень в одном из крупнейших коммерческих банков Латвии, которые активно рекламировали консервативный план для людей предпенсионного возраста, обещая, что риска будет не так много, как в случае динамических планов, где колебания выравниваются только в более длительный период.

С 2018 года ежемесячно выплачивали около 80 евро, что для Анны достаточно большая сумма. В настоящее время общая сумма взносов достигла 5160 евро. К сожалению, в прошлом году план работал с большими минусами и Анна потеряла 400 евро. За 2022 год из взносов в 3-й пенсионный уровень Анна не получила и полный возврат подоходного налога с населения (ПНН) в размере 20%, так как подала также чеки на медицинские расходы и в целом не был заплачен достаточный ПНН. Теперь Анна решила сократить взносы до 50 евро в месяц и раздумывает над тем, чтобы можно было снять весь накопленный капитал, так как она уже достигла возраста 55 лет.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх