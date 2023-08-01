За три дня до саммита НАТО в Вильнюсе, практически в том же месте, прошла еще одно важное событие: саммит интернет-сообщества под названием НАФО. Что это такое и почему эта встреча возмутила не только российскую пропаганду, но и тех, кто осуждает агрессию РФ в Украине? В вопросе разбирается Rus.Postimees.
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Сиба-ину против кремлевской пропаганды и мемы о гибели российского туриста: кто такие НАФО?
"Вы смешные, но вы не шутка. Ваше сообщество - прекрасный пример того, как творческие люди могут объединяться и выражать себя", - заявил на открытии саммита НАФО министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. На сцене у его ног лежала надувная акула, которая символизировала смерть российского туриста от нападения акулы в Египте ровно за месяц до этого мероприятия.