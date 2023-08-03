Зеленские оставили подарок. Владелица литовской гостиницы о их визите

- На прошлой неделе вы в гостинице принимали особого гостя. Какое впечатление он на вас произвел?

- Понятно, что он не был рядовым гостем. Это мы все знаем - он был особым гостем не только для нашей гостиницы, но и для всей Литвы.

- Вы как-то готовились к его приему?

- Мы готовились вместе с представителями правительства, Министерства иностранных дел и служб безопасности. Подготовка вместе с МИД началась примерно за шесть месяцев, а со службами безопасности - более месяца назад. К подготовительным работам было привлечено и посольство Украины.

- Чем занимались службы безопасности?

- Это была их работа, мы в нее не углублялись. Гостей высокого уровня обычно защищают от самых разных вещей. Так было и в этом случае.

- На каком этаже жил Зеленский?