Зеленские оставили подарок. Владелица литовской гостиницы о их визите

Саммит НАТО завершился более двух недель назад, но Литва по-прежнему живет под впечатлением от этого события. В эксклюзивном интервью порталу 15min.lt владелица гостиницы Narutis Надежда Новицкиене рассказала, каким был короткий визит Владимира Зеленского и его жены Алены Зеленской и какой особый подарок оставили ей гости.
- На прошлой неделе вы в гостинице принимали особого гостя. Какое впечатление он на вас произвел?
- Понятно, что он не был рядовым гостем. Это мы все знаем - он был особым гостем не только для нашей гостиницы, но и для всей Литвы.
- Вы как-то готовились к его приему?
- Мы готовились вместе с представителями правительства, Министерства иностранных дел и служб безопасности. Подготовка вместе с МИД началась примерно за шесть месяцев, а со службами безопасности - более месяца назад. К подготовительным работам было привлечено и посольство Украины.
- Чем занимались службы безопасности?
- Это была их работа, мы в нее не углублялись. Гостей высокого уровня обычно защищают от самых разных вещей. Так было и в этом случае.
- На каком этаже жил Зеленский?