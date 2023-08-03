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Зеленские оставили подарок. Владелица литовской гостиницы о их визите
Фото: dpa/scanpix
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Саммит НАТО завершился более двух недель назад, но Литва по-прежнему живет под впечатлением от этого события. В эксклюзивном интервью порталу 15min.lt владелица гостиницы Narutis Надежда Новицкиене рассказала, каким был короткий визит Владимира Зеленского и его жены Алены Зеленской и какой особый подарок оставили ей гости.

- На прошлой неделе вы в гостинице принимали особого гостя. Какое впечатление он на вас произвел?

- Понятно, что он не был рядовым гостем. Это мы все знаем - он был особым гостем не только для нашей гостиницы, но и для всей Литвы.

- Вы как-то готовились к его приему?

- Мы готовились вместе с представителями правительства, Министерства иностранных дел и служб безопасности. Подготовка вместе с МИД началась примерно за шесть месяцев, а со службами безопасности - более месяца назад. К подготовительным работам было привлечено и посольство Украины.

- Чем занимались службы безопасности?

- Это была их работа, мы в нее не углублялись. Гостей высокого уровня обычно защищают от самых разных вещей. Так было и в этом случае.

- На каком этаже жил Зеленский?

- Он жил в наших президентских апартаментах, которые находятся на втором этаже. Эти апартаменты особенны тем, что они очень большие...

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