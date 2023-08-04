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Некоторые слали домой детские плавки с чернобыльской свалки. Рассказ ликвидатора
Фото: SIPA/Scanpix, 15min.lt
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Апрель 1986 года вошел в историю как один из самых трагических. Авария на Чернобыльской АЭС и долгое молчание советских властей сказались на жизни нескольких тысяч человек - части из них пришлось покинуть свои дома, другие мучились от последствий радиации, а третьи рисковали жизнью и здоровьем, чтобы ликвидировать последствия аварии. Витаутс Лиепа был одним из них.

"В день, когда произошла авария, мы не знали ничего. Не знали почти всю неделю, загорали во дворе и находились на улице. После этого начали бродить слухи, что зарубежная пресса стала сообщать о том, что взорвалась Чернобыльская атомная электростанция", - погрузившись в воспоминания, рассказывает литовскому порталу 15min.lt Витаутс.

Советская власть делала все возможное, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы. По-прежнему неизвестно точно, сколько человек погибло в результате чернобыльской аварии, однако в то время власти утверждали, что летальная доза радиации убила только несколько десятков человек.

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