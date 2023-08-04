Некоторые слали домой детские плавки с чернобыльской свалки. Рассказ ликвидатора

Апрель 1986 года вошел в историю как один из самых трагических. Авария на Чернобыльской АЭС и долгое молчание советских властей сказались на жизни нескольких тысяч человек - части из них пришлось покинуть свои дома, другие мучились от последствий радиации, а третьи рисковали жизнью и здоровьем, чтобы ликвидировать последствия аварии. Витаутс Лиепа был одним из них.