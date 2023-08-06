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Всех интересует, но никто об этом не говорит. Как познакомиться с анальным удовольствием? О чем врет порно?
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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В первой статье по теме "Учимся анальным удовольствиям: отбросим табу и наконец начнем делать это правильно!" мы уже немного освоили анатомию нашего зада, поняли, почему вообще анальная стимуляция может быть приятной, а также шаг за шагом начали узнавать, как к ней правильно подготовиться. Параллельно развенчали мифы, связанные с этой табуированной темой. Время второй - практической - части.

На чем мы остановились в конце первой статьи?

Мы поняли, что хотим попробовать, и подробно обсудили все с партнером. Мы познакомились с запретной зоной тела - анусом - и узнали секрет, почему это может быть так приятно. Мы также узнали о том, как подмываться, если вы боитесь фекалий во время секса. Теперь мы также знаем, чем отличается король анального секса - лубрикант, и как лучше расслабить партнера с помощью массажа попы.

Давайте "углубимся" в эту запретную тему...

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