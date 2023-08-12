Искусственный интеллект меняет все

В ходе промышленной революции XIX века механическая сила, которую получали преимущественно использованием угольного топлива, заменила силу человека и животных в качестве источника энергии для преобразования природы и производства промышленных и потребительских товаров. По мере того как в ХХ веке эта революция двигалась вперед, тяжелый физический труд оставался уделом лишь сокращающейся группы профессий.

Чтобы получить представление о большей части работы доиндустриальной эпохи, взгляните на кровельщиков, которые сегодня все еще истощены и измучены работой со стихиями в неудобных позах, влияющих на их физическое здоровье. У них остается в ХХI веке то, что когда-то было всеобщим уделом. Рабочие автомобильных заводов начала двадцатого века наклонялись над своими инструментами, поднимали тяжелые предметы и тратили много сил. Их коллеги начала двадцать первого века смотрят на мониторы и следят за роботами, взявшими на себя тяжелые физические операции. С исчезновением экономики пота трудящиеся стали слабее, но и здоровее. Те, кто хочет сохранить некоторую физическую силу, теперь ходят в спортзал.