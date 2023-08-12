Искусственный интеллект меняет все

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) не только разрушает традиционные представления о работе. Оно также меняет сущность человеческой идентичности. Если предшествующие технические разработки меняли поведение и внешний вид людей, то ИИ станет причиной фундаментальных изменений ключевых социально-политических представлений человека, включая взгляд на природу и роль государства.
В ходе промышленной революции XIX века механическая сила, которую получали преимущественно использованием угольного топлива, заменила силу человека и животных в качестве источника энергии для преобразования природы и производства промышленных и потребительских товаров. По мере того как в ХХ веке эта революция двигалась вперед, тяжелый физический труд оставался уделом лишь сокращающейся группы профессий.