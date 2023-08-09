Исключить Россию из ЮНЕСКО

Его ярость стала очевидной 17 июля, когда он прекратил действие Черноморской зерновой инициативы - соглашения, подписанного в июле 2022 года при поддержке ООН, которое позволяло Украине экспортировать пшеницу, ячмень и другие продукты питания из Одесского порта, а также портов Черноморск и Южный. Представление о том, что Путин имеет какое-то право распоряжаться возможностью Украины экспортировать товары, которые она производит, транспортировать их на своих собственных судах, из своих собственных портов, просто абсурдно. Но ему удается это делать под угрозой вести себя еще более преступно, чем сейчас: северо-западная часть Черного моря, как объявило Министерство иностранных дел России, снова "опасна".