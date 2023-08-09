Исключить Россию из ЮНЕСКО

В последнее время президент России Владимир Путин был особенно разозлен, и украинский портовый город Одесса сейчас страдает от последствий этого. В неоимперском представлении Кремля Одесса считается символом русского характера юга Украины, ведь ее первоначальным развитием руководила Екатерина Великая. В прошлом году сам же Путин назвал Одессу "одним из самых красивых городов мира" с "замечательными традициями и историей". Но для преступного путинского режима нет ничего святого.
Его ярость стала очевидной 17 июля, когда он прекратил действие Черноморской зерновой инициативы - соглашения, подписанного в июле 2022 года при поддержке ООН, которое позволяло Украине экспортировать пшеницу, ячмень и другие продукты питания из Одесского порта, а также портов Черноморск и Южный. Представление о том, что Путин имеет какое-то право распоряжаться возможностью Украины экспортировать товары, которые она производит, транспортировать их на своих собственных судах, из своих собственных портов, просто абсурдно. Но ему удается это делать под угрозой вести себя еще более преступно, чем сейчас: северо-западная часть Черного моря, как объявило Министерство иностранных дел России, снова "опасна".