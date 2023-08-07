Ужасающая история о медсестре Викторианской эпохи, которая зарабатывала, душа детей

Представляя серийных убийц, в голове, скорее всего, сразу же всплывают злые психопаты, которые убивают ради удовольствия - чтобы удовлетворить свои низменные и больные желания. Однако одни из самых пугающих серийных убийц в истории - это те, кто убивал ради прибыли. Считается, что в Викторианскую эпоху медсестра Амелия Дайер за более чем 30 лет убила сотни младенцев ради легких денег.
30 марта 1896 года из Темзы выловили сверток с привязанным к нему кирпичом. В свертке, замотанный в слои льняной ткани, газет и коричневой бумаги, находился частично расчлененный труп младенца. Это отказалась маленькая Хелена Фрай, мать которой от нее отказалась. Вокруг горла у нее была обернута белая ленточка с узлом под левым ухом.