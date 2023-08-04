Потерянные деньги и время: как эстонская авиакомпания ни разу не взлетела

Rus.Postimees сообщал, что авиакомпания Nordic Aviation Group (летает под брендом Nordica) начала процесс реорганизации. Председатель совета Nordic Aviation Group Дэвид О'Брок признал, что одной из причин сложной ситуации, кроме подорожания топлива и других ресурсов, стала слишком оптимистичная стратегия по расширению бизнеса.

Если посмотреть на 30 лет истории эстонских авиакомпаний, складывается ощущение, что их руководители все это время упорно наступают на одни и те же грабли. При этом невозможно списать все неудачи на то обстоятельство, что Эстония - дальний угол Европы. airBaltic и Finnair как-то справляются.