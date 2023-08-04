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Потерянные деньги и время: как эстонская авиакомпания ни разу не взлетела
Последний полет Estonian Air 7 ноября 2015 года. Фото: Erik Prozes
Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Министр климата Кристен Михал Эстонии поручил совету государственной авиакомпании Nordica провести специальный аудит и выяснить, в чем проблема: первое полугодие компания завершила с убытками на 7,2 млн евро. Nordica - уже вторая государственная авиакомпания, у которой бизнес не задался. Rus.Postimees исследовал, как проваливались все попытки наших чиновников отрастить для Эстонии сильные крылья.

Rus.Postimees сообщал, что авиакомпания Nordic Aviation Group (летает под брендом Nordica) начала процесс реорганизации. Председатель совета Nordic Aviation Group Дэвид О'Брок признал, что одной из причин сложной ситуации, кроме подорожания топлива и других ресурсов, стала слишком оптимистичная стратегия по расширению бизнеса.

Если посмотреть на 30 лет истории эстонских авиакомпаний, складывается ощущение, что их руководители все это время упорно наступают на одни и те же грабли. При этом невозможно списать все неудачи на то обстоятельство, что Эстония - дальний угол Европы. airBaltic и Finnair как-то справляются. 

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