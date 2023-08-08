Эксклюзивные фото ⟩ Закулисье работы снайперов на саммите в Вильнюсе. Как охраняют мировых лидеров

Нас встречает человек в маске, одетый в черное тактическое снаряжение, крепко держащий в руках длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он приглашает подняться вверх по скрипучей лестнице, которая приводит нас к зеленой жестяной крыше. Перед глазами открывается Вильнюсский кафедральный собор, башня Гедиминаса, холм Трех крестов и вся панорама крыш Старого города. Мы только что вошли в зону действия снайпера.