Эксклюзивные фото ⟩ Закулисье работы снайперов на саммите в Вильнюсе. Как охраняют мировых лидеров

Агенты Службы госбезопасности пытаются держаться по краям лестницы, поднимаясь по ней на второй этаж президентского дворца Литовской Республики. Приближается торжественный ужин самых влиятельных западных лидеров, поэтому сотрудники стараются не оставлять следов на тщательно вычищенном синем ковре. На втором этаже в белой стене открывается едва заметная дверь. Мы оказываемся в темных, неиспользуемых задворках.
Нас встречает человек в маске, одетый в черное тактическое снаряжение, крепко держащий в руках длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он приглашает подняться вверх по скрипучей лестнице, которая приводит нас к зеленой жестяной крыше. Перед глазами открывается Вильнюсский кафедральный собор, башня Гедиминаса, холм Трех крестов и вся панорама крыш Старого города. Мы только что вошли в зону действия снайпера.
Во время саммита НАТО у литовского портала 15min.lt была уникальная возможность понаблюдать и запечатлеть закулисье сложного механизма безопасности.