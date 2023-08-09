Почему прокуратура "мягко погрозила пальцем" "Свидетелям Иеговы"

Правоохранительные органы беззубы против организации "Свидетели Иеговы" (СИ), методы деятельности которой противоречат законам о правах человека, считает Янис Стурманис - один из тех, кто покинул религиозное движение после 25 лет в нем. Многие другие бывшие последователи также не согласны с расследованием, проведенным прокуратурой весной прошлого года после публикаций на TVNET, кульминацией которых стало предупреждение религиозной организации "Свидетели Иеговы". Между тем "Свидетели Иеговы" утверждают, что деятельность организации носит мирный, недискриминационный и законный характер, а несколько перебежчиков из организации ведут активную кампанию против СИ, выдвигая ложные обвинения.