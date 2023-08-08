Бизнесмен устроит крупнейший в Северной Европе фестиваль света в эстонской деревне с десятком жителей

За начинанием стоит предприниматель Ивари Роозилехт, который родом из деревни Вельтса, но сейчас живет в Таллинне. У него есть дача в Вельтса, которая снова и снова возвращает его к корням.

Роозилехт сообщил, что парк Вельтса долгое время принадлежал государству, и только недавно у него появилась возможность купить большую его часть, остальное принадлежит волости Ляэнеранна. На самом деле, новый владелец вместе со своей семьей приводил этот парк в порядок последние 20–30 лет. "Это приобретение было скорее вынужденным: если сам не выкупишь, никто здесь ничего не будет делать", - сказал Роозилехт.