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Бизнесмен устроит крупнейший в Северной Европе фестиваль света в эстонской деревне с десятком жителей

Кати Саагим rus.postimees.ee
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Снимок сделан на развалинах старой конюшни в парке Вельтса. Ивари Роозилехт надеется сотрудничать с волостью, чтобы найти способ сохранить стены.
Снимок сделан на развалинах старой конюшни в парке Вельтса. Ивари Роозилехт надеется сотрудничать с волостью, чтобы найти способ сохранить стены. Фото: Mailiis Ollino

Примерно в полусотне километров от летней столицы, в парке мызы Вельтса в волости Ляэнеранна в середине августа впервые пройдет фестиваль света. Цель - вдохнуть жизнь в забытый парк, чтобы начать постепенно его восстанавливать, сообщает Rus.Postimees.

За начинанием стоит предприниматель Ивари Роозилехт, который родом из деревни Вельтса, но сейчас живет в Таллинне. У него есть дача в Вельтса, которая снова и снова возвращает его к корням.

Роозилехт сообщил, что парк Вельтса долгое время принадлежал государству, и только недавно у него появилась возможность купить большую его часть, остальное принадлежит волости Ляэнеранна. На самом деле, новый владелец вместе со своей семьей приводил этот парк в порядок последние 20–30 лет. "Это приобретение было скорее вынужденным: если сам не выкупишь, никто здесь ничего не будет делать", - сказал Роозилехт.

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