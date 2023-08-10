Отвечает военный эксперт ⟩ Для России война с НАТО закончилась бы через несколько часов

Если российские власти запустят хотя бы одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то США немедленно перейдут к ответным действиям. Поэтому российские власти не могут рисковать, так как в интерпретации США это может означать, что Россия должна быть полностью уничтожена. На вопросы TVNET отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.
- Представим, что Россия реализует свою угрозу и ударит, например, по Киеву ядерной боеголовкой. Можно ли будет ее перехватить? Как, по-вашему, должно реагировать НАТО в этом случае?
- Patriot может перехватывать ядерные боеголовки. Если это будет крылатая ракета, баллистическая ракета или что-то подобное. Если это будет межконтинентальная ракета, то нет. Но как только Россия начнет действия с ядерным оружием, в Америке прозвенят все тревожные звоночки.
Если российские войска возьмут ядерные боеголовки хотя бы из одного из хранилищ, США немедленно перейдут на высший уровень ядерной безопасности. Каждый российский ядерный объект контролируется спутниками. Любое странное движение, и США перейдут в состояние повышенной готовности.
Если Россия запустит хотя бы одну МБР, США немедленно перейдут к ответным действиям. Поэтому российские власти не могут рисковать, так как в интерпретации США это может означать, что Россия должна быть полностью уничтожена.
Но Кремль мог бы применить тактические ядерные бомбы с самолетов на передовой, где нет ПВО, и атаковать, например, украинскую бригаду. Но одна тактическая бомба им не поможет, потому что одна бомба может уничтожить поселок или два километра поля или что-то в этом роде. Если бы российские войска захотели уничтожить украинскую армию, пришлось бы использовать 40-50 тактических ядерных бомб.
Если русские используют одну-две бомбы, они рискуют, что США, Англия, Франция не будут рассматривать это как ограниченное нападение и, не колеблясь, выпустят по России 164 ядерные боеголовки со своих атомных подводных лодок.
Ядерное сдерживание означает, что если вы подозреваете, что противник применяет или собирается применить ядерное оружие, вы будете готовы нанести ответный удар. Поэтому применение ядерного оружия крайне рискованно для российских властей, ведь неизвестно, как отреагирует Запад. И важно, что Кремль не знает, как мы отреагируем.
Никогда не надо говорить, что мы не будем применять ядерное оружие. Я всегда говорю: "Попробуй - и узнаешь".