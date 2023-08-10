Отвечает военный эксперт ⟩ Для России война с НАТО закончилась бы через несколько часов

- Представим, что Россия реализует свою угрозу и ударит, например, по Киеву ядерной боеголовкой. Можно ли будет ее перехватить? Как, по-вашему, должно реагировать НАТО в этом случае?

- Patriot может перехватывать ядерные боеголовки. Если это будет крылатая ракета, баллистическая ракета или что-то подобное. Если это будет межконтинентальная ракета, то нет. Но как только Россия начнет действия с ядерным оружием, в Америке прозвенят все тревожные звоночки.

Если российские войска возьмут ядерные боеголовки хотя бы из одного из хранилищ, США немедленно перейдут на высший уровень ядерной безопасности. Каждый российский ядерный объект контролируется спутниками. Любое странное движение, и США перейдут в состояние повышенной готовности.

Если Россия запустит хотя бы одну МБР, США немедленно перейдут к ответным действиям. Поэтому российские власти не могут рисковать, так как в интерпретации США это может означать, что Россия должна быть полностью уничтожена.

Но Кремль мог бы применить тактические ядерные бомбы с самолетов на передовой, где нет ПВО, и атаковать, например, украинскую бригаду. Но одна тактическая бомба им не поможет, потому что одна бомба может уничтожить поселок или два километра поля или что-то в этом роде. Если бы российские войска захотели уничтожить украинскую армию, пришлось бы использовать 40-50 тактических ядерных бомб.