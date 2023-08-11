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Жизнь как в квесте, или О чем не рассказывает Иегова
Фото: TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Перепуганная 21-летняя девушка стоит перед "судебным комитетом" "Свидетелей Иеговы". Трое мужчин в возрасте примерно 50 лет спрашивают ее: "Сколько раз у тебя был секс, использовала ли ты презерватив, ощущала ли оргазм?". Наталия и Андрей годами не видели своих любимых внуков, потому что "так хочет Иегова". В возрасте 47 лет женщина реализовала мечту - поступила в университет, что в организации ей было запрещено, так как "настоящий университет - это Библия". Таковы некоторые эпизоды, рассказанные бывшими последователями "Свидетелей Иеговы" (СИ). В свою очередь в СИ считают, что некоторые бывшие "свидетели" развернули против организации активную кампанию, делая заявления, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию, но не выдерживают критики.

Публикуем рассказанное TVNET бывшими СИ вместе с пояснением организации "Свидетели Иеговы" об одном из наиболее противоречиво оцениваемых принципов - прекращении коммуникации и исключенными свидетелями - и последствиях этого.

Все опрошенные пожелали сохранить анонимность.

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