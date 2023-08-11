Жизнь как в квесте, или О чем не рассказывает Иегова

Перепуганная 21-летняя девушка стоит перед "судебным комитетом" "Свидетелей Иеговы". Трое мужчин в возрасте примерно 50 лет спрашивают ее: "Сколько раз у тебя был секс, использовала ли ты презерватив, ощущала ли оргазм?". Наталия и Андрей годами не видели своих любимых внуков, потому что "так хочет Иегова". В возрасте 47 лет женщина реализовала мечту - поступила в университет, что в организации ей было запрещено, так как "настоящий университет - это Библия". Таковы некоторые эпизоды, рассказанные бывшими последователями "Свидетелей Иеговы" (СИ). В свою очередь в СИ считают, что некоторые бывшие "свидетели" развернули против организации активную кампанию, делая заявления, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию, но не выдерживают критики.