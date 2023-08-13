Покинуть секту: от социальной смерти на свободу

Нам кажется, что может быть проще, чем покинуть движение с признаками тоталитаризма - запереть двери, заблокировать контакты и вдохнуть воздух свободы. Но для людей, которые десятилетиями были в религиозной организации, уход чрезвычайно травматичен. Это как строить новый, свой мир, так как для многих разрыв связей означает социальную смерь, говорит врач-психотерапевт Тарас Иващенко. TVNET побеседовал с экспертом о религии и тоталитаризме, принадлежности к религиозному движению, которое, с одной стороны, как спасительная соломинка, а с другой - способствует развитию ригидного мышления, страха и тревоги.