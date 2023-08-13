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Покинуть секту: от социальной смерти на свободу
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Нам кажется, что может быть проще, чем покинуть движение с признаками тоталитаризма - запереть двери, заблокировать контакты и вдохнуть воздух свободы. Но для людей, которые десятилетиями были в религиозной организации, уход чрезвычайно травматичен. Это как строить новый, свой мир, так как для многих разрыв связей означает социальную смерь, говорит врач-психотерапевт Тарас Иващенко. TVNET побеседовал с экспертом о религии и тоталитаризме, принадлежности к религиозному движению, которое, с одной стороны, как спасительная соломинка, а с другой - способствует развитию ригидного мышления, страха и тревоги.

- Какие психоэмоциональные последствия может оставить длительное пребывание в религиозной организации с признаками тоталитаризма, как, например, "Свидетели Иеговы" (СИ), как это характеризуют исследователи религии?

- Недавно я прочел статью профессора в области социологии Чандлера Розенберга (Chandler Rosenberger), в которой он сравнивает религию и тоталитаризм. Главная мысль: почти в любой религии можно найти признаки тоталитаризма, такие как строгая иерархия организации, требование быть послушным, суровые наказания и страх быть наказанным, а также ограничения свободы и выбора. Остается вспомнить посты православных и конфликты в связи с запретом абортов в Польше.

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