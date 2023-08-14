"Боль со мной с детства". Современные Маугли - молодые родители из семьи "Свидетелей Иеговы"

В возрасте 26 лет Гинта учится быть хорошей мамой для своей трехлетней дочери. Она с нуля осваивает вещи, которые поддаются нам естественным образом: как поздравлять малышку с днем рождения, как перед сном читать ей сказку. Год назад Гинта впервые посмотрела фильм про Гарри Поттера. Нет, молодая женщина не жила в социальной изоляции, однако чувствует себя в обществе как "современный Маугли", потому что, как и ее муж, она из семьи "Свидетелей Иеговы", в которой многие нормальные вещи были запрещены. Гинта рассказала нам свою историю анонимно, так как по-прежнему является "свидетельницей Иеговы". Когда она уйдет, родители, скорее всего, от дочери отвернутся.