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"Боль со мной с детства". Современные Маугли - молодые родители из семьи "Свидетелей Иеговы"
Фото: TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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В возрасте 26 лет Гинта учится быть хорошей мамой для своей трехлетней дочери. Она с нуля осваивает вещи, которые поддаются нам естественным образом: как поздравлять малышку с днем рождения, как перед сном читать ей сказку. Год назад Гинта впервые посмотрела фильм про Гарри Поттера. Нет, молодая женщина не жила в социальной изоляции, однако чувствует себя в обществе как "современный Маугли", потому что, как и ее муж, она из семьи "Свидетелей Иеговы", в которой многие нормальные вещи были запрещены. Гинта рассказала нам свою историю анонимно, так как по-прежнему является "свидетельницей Иеговы". Когда она уйдет, родители, скорее всего, от дочери отвернутся.

Барби под елочкой

Родители Гинты стали "свидетелями Иеговы" в конце 90-х годов. Семья жила скромно, так как работал только отец, пока мама занималась домом. "Вспоминаю себя в четырехлетнем возрасте, когда посещали собрания. В это время мое детство закончилось, так как ребенку важны праздники, традиции, а "Свидетели Иеговы" праздники не отмечают. Они говорят, что можно праздновать в любое время, но в реальности это не так", - рассказывает историю своей жизни молодая женщина. Единственный полученный от родителей подарок - Барби под новогодней елочкой - она помнит и сейчас. "Только тетя и бабушка думали, что подарить мне и сестре, прислать чего вкусного".

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