- Прошло примерно два месяца с начала контраступления украинцев. Как бы вы его оценили?

- В первые дни украинцы пытались осуществлять контрнаступление в американском стиле, но сделать это им не удалось. Американский стиль - нападать так, чтобы заманить противника на путь своих подразделений. Например, в 2003 году, когда они двигались в направлении Багдада, иракским подразделениям нужно было выдвигаться в пустыню и пытаться остановить американцев. Именно этого хотели американцы - есть возможность уничтожить противника воздушными силами. Разбомбить противника до беспамятства.

Украинцы пытались делать так же, но у них нет воздушных сил США. Первое контрнаступление украинцев не удалось, так как без воздушных сил это сделать невозможно. У США больше истребителей, чем у остального мира.

Таким образом, украинцы не могут воевать как США. Украинцы отступили и решили действовать иначе. Американские истребители летают над полем боя, выискивают противника и незамедлительно его бомбардируют. Украинцы над россиянами летают сотнями, если не тысячами беспилотников, которые ищут российские подразделения. Дроны бомбить их не могут, но, если они находят российскую артиллерию, танки, склады боеприпасов, они следуют, наблюдают и ждут, пока россияне не остановятся. В тот момент, когда противник остановился, пилоты дронов связываются с пусковыми установками Himars, подразделениями артиллерии, передают GPS-координаты и таким образом уничтожают противника.

Это занимает много, гораздо больше времени, чем у ВВС США. За 37 дней Первой войны в Персидском заливе США осуществили 100 тысяч бомбардировочных миссий. То есть более трех тысяч миссий в день, каждый раз - от шести до восьми бомб и даже больше. Украинцы вынуждены применять очень медленный подход, используя для атаки только две бригады. Они пытаются выманить российские войска, чтобы те выступили против этих двух украинских бригад. Тогда украинцы могут увидеть российские устройства "Град", за которыми дроны следят вплоть до места, где эти артиллерийские устройства повторно заряжаются ракетами. Там находятся запасы российских боеприпасов, грузовики, обслуживающий персонал. Там обычно две-три пусковые установки, столько же грузовиков и боеприпасы. По этому месту украинцы стреляют ракетами Himars.