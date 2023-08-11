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"Уже второй день не играет с куклами". После бури в Апгулде родители готовы вести маленькую Паулу к психологу
Фото: Juris Lisovs TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Трехлетняя Паула Дарта сидит на кровати, подтянув колени к подбородку - как только за окном слышен шум, она прячется под одеялом. Несколько дней назад она с мамой и годовалой сестричкой пережила самый большой ужас за свою трехлетнюю жизнь. Пока осколки оконных стекол летали по маленькой квартире, мама с плачущими детьми спряталась в ванной. Семья Клейнсов живет в Апгулде Добельского края - в месте, которое в понедельник основательно разрушила природная стихия.

"Все произошло так быстро", - вспоминает Синтия. Сначала шел сильный дождь, затем в окно начал бить град, пока земля не смешалась с небом. Больше всего перепугалась Паула Дарта.

"Беатрисе заснула и испугаться не успела. Я схватила ее из кроватки, и мы втроем спрятались в туалете".

В свою очередь, гремя и разбрасывая по комнате и кухне осколки стекла, буря вломилась в квартиру и бушевала там. "Нечто такое я видела только в фильмах про апокалипсис", - вспоминает Синтия. 

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