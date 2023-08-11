"Уже второй день не играет с куклами". После бури в Апгулде родители готовы вести маленькую Паулу к психологу

Трехлетняя Паула Дарта сидит на кровати, подтянув колени к подбородку - как только за окном слышен шум, она прячется под одеялом. Несколько дней назад она с мамой и годовалой сестричкой пережила самый большой ужас за свою трехлетнюю жизнь. Пока осколки оконных стекол летали по маленькой квартире, мама с плачущими детьми спряталась в ванной. Семья Клейнсов живет в Апгулде Добельского края - в месте, которое в понедельник основательно разрушила природная стихия.