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Фото ⟩ Германия использует Эстонию для отправки своей сельхозтехники в Россию

Прийт Пуллеритс rus.postimees.ee
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Судя по регистрационному номеру, трейлеры, перевозившие немецкую сельхозтехнику в Россию, в среду прибыли из Латвии.
Судя по регистрационному номеру, трейлеры, перевозившие немецкую сельхозтехнику в Россию, в среду прибыли из Латвии. Фото: Üllar Tamm

Во вторник вечером около восьми часов в Юго-Восточной Эстонии проехали по шоссе Рига-Псков через поселок Миссо в сторону России два больших автотрейлера, на них, судя по бело-зеленому цвету, комбайны немецкой фирмы Claas, пишет Rus.Postimees.

Однако они не направились в находящийся в десятке километров погранпункт Лухамаа, что подтвердило и наблюдение представителя Postimees, который прибыл туда на велосипеде через час, это подтвердил и сотрудник погранпункта. Тот же сотрудник рассказал, что вечером, когда ехал на работу, видел эти трейлеры с сельхозтехникой, направлявшиеся в сторону погранпункта Койдула.

Когда журналист Postimees в девять утра следующего дня позвонил на погранпункт Койдула и спросил, находятся ли до сих пор там два трейлера с комбайнами или уже уехали в Россию, сначала был дан ответ, что человек, ответивший на звонок, этого не знает.

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