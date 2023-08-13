Фото ⟩ Германия использует Эстонию для отправки своей сельхозтехники в Россию

Однако они не направились в находящийся в десятке километров погранпункт Лухамаа, что подтвердило и наблюдение представителя Postimees, который прибыл туда на велосипеде через час, это подтвердил и сотрудник погранпункта. Тот же сотрудник рассказал, что вечером, когда ехал на работу, видел эти трейлеры с сельхозтехникой, направлявшиеся в сторону погранпункта Койдула.

Когда журналист Postimees в девять утра следующего дня позвонил на погранпункт Койдула и спросил, находятся ли до сих пор там два трейлера с комбайнами или уже уехали в Россию, сначала был дан ответ, что человек, ответивший на звонок, этого не знает.