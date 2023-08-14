Интервью ⟩ Врач батальона "Азов": не все психологически пригодны для войны. Даже военные

Игорь Роздобудько - в прошлом врач-терапевт - был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод "Азовсталь". Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить. Об этом пишет Rus.Postimees.