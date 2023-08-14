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Интервью ⟩ Врач батальона "Азов": не все психологически пригодны для войны. Даже военные

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Врач батальона "Азов"
Врач батальона "Азов" Фото: Kollaaž

Игорь Роздобудько - в прошлом врач-терапевт - был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод "Азовсталь". Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить. Об этом пишет Rus.Postimees.

Наш собеседник окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в Киеве. После учебы он был сельским врачом, которому приходилось принимать всех пациентов, с любыми жалобами, потом терапевтом в поликлинике, эндоскопистом. В августе 2014 года Игорь пошел добровольцем воевать на Донбасс. Начинал рядовым бойцом в батальоне "Азов", потом возглавил медчасть.  

- Раньше бойцов, защищавших Донецкий аэропорт, называли "киборгами", теперь ими стали и "азовцы". Игорь, как вы прошли путь от мирного обывателя до "киборга"?

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