Игорь Роздобудько - в прошлом врач-терапевт - был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод "Азовсталь". Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить. Об этом пишет Rus.Postimees.
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Интервью ⟩ Врач батальона "Азов": не все психологически пригодны для войны. Даже военные
Наш собеседник окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в Киеве. После учебы он был сельским врачом, которому приходилось принимать всех пациентов, с любыми жалобами, потом терапевтом в поликлинике, эндоскопистом. В августе 2014 года Игорь пошел добровольцем воевать на Донбасс. Начинал рядовым бойцом в батальоне "Азов", потом возглавил медчасть.