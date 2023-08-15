Недостаточно, чтобы "полиция знала". Почему в деле Дианы Козловской, убитой 16 лет назад, "все концы в воду"?

С 2007 года Добеле сильно изменился. Дом, в котором жила семья маленькой Дианы Козловской, был реновирован, болотистое место, где были найдены ее останки, очищено, школа, в которой училась девочка, реформирована. Да и пятилетняя соседская девочка, с которой Диана любила играть, учится в Риге на медицинском. У других ее друзей детства тоже карьера, семьи, планы на будущее, увлечения. Жизнь, которую Диана не прожила. О присутствии в этом мире девушки по имени Диана свидетельствует лишь небольшая могилка и памятник с танцующим силуэтом, на котором выгравирована дата смерти - 14.08.2007.

Уголовный процесс по делу об убийстве находится в полиции, но приостановлен. Отчим Дианы умер, а мать в городе редко видят ее бывшие соседи. Постарела - молодую женщину с детскими чертами лица, которая рассказывала о дочери с телеэкрана, теперь сложно узнать. "Мы думали, что брат девочки, когда вырастет, расскажет, как все было, но, наверное, этого не произошло", - говорит одна из соседок - Даце Сиериня. С коллегами по Добельскому центру поддержки семьи и детей она до сих пор иногда обсуждает случай, потрясший жителей Добеле.