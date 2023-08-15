Девочке с фотографии было бы 26 лет. Если бы ее 16 лет назад не убили и не выбросили в мусор. Дело об убийстве 10-летней Дианы Козловской из Добеле не раскрыто - никто не наказан. Однако эксперты-криминалисты сходятся во мнении: "Точка в этом деле не поставлена". "Выявление убийц ребенка - дело чести для полиции", - говорит криминолог Андрей Вилкс.
Недостаточно, чтобы "полиция знала". Почему в деле Дианы Козловской, убитой 16 лет назад, "все концы в воду"?
С 2007 года Добеле сильно изменился. Дом, в котором жила семья маленькой Дианы Козловской, был реновирован, болотистое место, где были найдены ее останки, очищено, школа, в которой училась девочка, реформирована. Да и пятилетняя соседская девочка, с которой Диана любила играть, учится в Риге на медицинском. У других ее друзей детства тоже карьера, семьи, планы на будущее, увлечения. Жизнь, которую Диана не прожила. О присутствии в этом мире девушки по имени Диана свидетельствует лишь небольшая могилка и памятник с танцующим силуэтом, на котором выгравирована дата смерти - 14.08.2007.