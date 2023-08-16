Двери Зентенского дворца открылись для жителей в 2009 году, когда была ликвидирована находившаяся в нем школа. Два года спустя его на аукционе купил российский миллионер с условием, что в последующие три года он проведет реставрацию поместья. Прошло почти в четыре раза больше времени, но двери дворца не открылись ни для местных, ни для новых хозяев, ни для работников. За исключением местного жителя по имени Модрис, который заботился, чтобы поместье не было заброшено полностью. С Модрисом с ходом лет говорили и несколько потенциальных покупателей, однако в конце концов они пропали. В 2022 году в поместье приехал Янис Дубинскис, который, вооружившись решимостью и терпением, после длившихся год переговоров купил Зентенский дворец.
"Был готов все бросить, пока не сменил тактику". Как Зентенский дворец попал от российского миллионера в собственность к латышу
В первой половине августа в одновременно солнечный и дождливый день по Курземскому побережью мы отправились в Зентенский дворец. Судьба этого старинного здания претерпела множество поворотов, связанных со сменой владельцев. Каждый новый владелец по-своему видел судьбу здания, и вот теперь, после нескольких лет застоя, у Зентенского замка появился новый хозяин, и новый владелец Янис Дубинскис открывает очередную страницу его архива.
С первого взгляда сложно осознать грандиозность усадьбы, так как подъезд к ней сзади - парадная подъездная дорога еще ждет восстановления. Поэтому заходим во дворец не через декоративный портик, а через заднюю дверь, над которой красуется надпись "Зентенская школа".