В Риге выступит Джордан Питерсон - суперзвезда глобальной психологии с выгодным Кремлю мнением

Джордан Питерсон - одна из ярчайших личностей западных "культурных войн". У канадского психолога, у которого на YouTube более семи миллионов подписчиков, - огромная армия консервативных правых фанатов, которые поддерживают его критическую точку зрения на западное общество. Однако его критики утверждают, что в последние годы известный психолог стал инструментом России и повторяет клише пропаганды Кремля о западном империализме и "традиционных ценностях".