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В Риге выступит Джордан Питерсон - суперзвезда глобальной психологии с выгодным Кремлю мнением
Мнение философа
Джордан Питерсон Фото: Wikimedia Commons
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Джордан Питерсон - одна из ярчайших личностей западных "культурных войн". У канадского психолога, у которого на YouTube более семи миллионов подписчиков, - огромная армия консервативных правых фанатов, которые поддерживают его критическую точку зрения на западное общество. Однако его критики утверждают, что в последние годы известный психолог стал инструментом России и повторяет клише пропаганды Кремля о западном империализме и "традиционных ценностях".

61-летний профессор в области клинической психологии Джордан Питерсон в октябре этого года выступит в Риге и Вильнюсе.

Широко прозвучавшая информация о его визите вызвала противоречивую реакцию - особенно литовцев разозлили его высказывания о политике, пишет литовский портал 15min.lt.

Джордан Питерсон называет президента России Владимира Путина империалистическим бандитом, однако добавляет, что Москве угрожает "необдуманный и провокационный западный экспансионизм".

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