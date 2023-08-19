Комментирует Лусис ⟩ Лучший министр благосостояния всех времен узнала, что существуют бомжи

Если честно, я думал, что после развала KPV LV мы о Рамоне Петравиче больше ничего не услышим и за пару лет о ней забудем. Может, даже не думал, а скорее - надеялся. Потому что хотелось, чтобы близко к политике находились люди, которые хотя бы как-то понимают, что делают. Но вот она снова здесь, и на этот раз даже без верблюдов.