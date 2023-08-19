Комментирует Лусис ⟩ Лучший министр благосостояния всех времен узнала, что существуют бомжи

Если честно, я думал, что после развала KPV LV мы о Рамоне Петравиче больше ничего не услышим и за пару лет о ней забудем. Может, даже не думал, а скорее - надеялся. Потому что хотелось, чтобы близко к политике находились люди, которые хотя бы как-то понимают, что делают. Но вот она снова здесь, и на этот раз даже без верблюдов.
"Политик" и раньше выделялась довольно забавными выходками. Например, раньше она перед выборами в Сейм пыталась улучшить рейтинги, публикуя в соцсетях фотографии, на которых позирует со страдающими от нехватки средств пенсионерами.
Тогда казалось, что ничто не сможет перебить унизительное использование бедных и продающих лисички старушек для своего PR. Особенно принимая во внимание факт, что за мгновение до этого сама Петравича почти три года была министром благосостояния, в прямые обязанности которого входило и обеспечение социальной защиты. По сути, эта кампания выглядела как "посмотрите на все, что я сделала!".